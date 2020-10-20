بث مباشر | yalla live مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا

يقدم موقع الوفد عن مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم بتاريخ 20-10-2020 ، مساء اليوم الثلاثاء ،برسم دوري بطال أوروبا في تمام الساعة 22:00 مساءا بتوقيت السعودية والساعة 21:00 مساءا بتوقيت مصر.

مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد

يعود مانشستر يونايتد إلى دوري أبطال أوروبا مساء الثلاثاء حيث يستهل مشواره الأوروبي بمباراة خارج أرضه أمام باريس سان جيرمان في المباراة الافتتاحية للمجموعة H.

يمكنكم بث مباشر مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد عبر شبكة الوفد ,سيبحث أولي جونار سولشاير عن ليلة أوروبية شهيرة أخرى في الأسيرة الفرنسية مع فوز يونايتد الاستثنائي على باريس سان جيرمان قبل 19 شهرًا ولا يزال في الأذهان.

يعلم يونايتد أنهم سيواجهون اختبارًا مختلفًا للغاية الليلة ضد الأبطال الفرنسيين ، الذين احتلوا المركز الثاني في

المسابقة الموسم الماضي ، مع خصوم الليلة أحد المرشحين للفوز باللقب هذه المرة.

فيما يتعلق بأخبار الفريق المبكرة ، سيغيب كل من هاري ماجواير وإدينسون كافاني وماسون غرينوود وإريك بايلي وجيسي لينجارد عن المباراة بينما سيغيب برونو فرنانديز عن قيادة يونايتد للمرة الأولى. وكان فاكوندو بيليستري ، الذي عقد في الموعد النهائي ، من بين اللاعبين الذين سافروا إلى باريس يوم الاثنين.

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موعد مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد

توقيت بث مباشر مباراة يمباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد حسب دول العربية ،ينطلق في تمام

الساعة 20:00 بتوقيت المغرب تونس والجزائر

الساعة 21:00 بتوقيت مصر

الساعة 22:00 بتوقيت السعودية

الساعة 23:00 بتوقيت الامارات

الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش

البطولة دوري أبطال أوروبا

الجولة دور المجموعات – الجولة الأولى

موعد المباراة 20-10-2020

توقيت المباراة 9:00 مساءاً بتوقيت مصر

القناة الناقله بي ان سبورت 1

معلق المباراة رؤوف خليف

ملعب المباراة بارك دي برانس

بث مباشر مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد

بعد هزيمة مؤلمة في نهائي دوري أبطال أوروبا 2019-20 ، من المقرر أن يلعب باريس سان جيرمان أول مباراة له في دور المجموعات ضد مانشستر يونايتد.وتقام المباراة في ملعب بارك دي برينس ، حيث تقدم مانشستر يونايتد قبل موسمين إلى ربع النهائي بطريقة مثيرة. تلقى باريس سان جيرمان ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع والتي حولها يونايتد. جلب الفوز إحساسًا كبيرًا بالكرمة إلى أنصار باريس سان جيرمان ، وخاصة أنخيل دي ماريا ، الذي تم تذكره لاحتفاله القديم في أولد ترافورد في مباراة الذهاب من المباراة.