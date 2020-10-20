بيراميدز يسعى لتحقيق إنجاز تاريخي في أول مشاركة له بالكونفيدرالية

يلتقي اليوم فريق بيراميدز مع حوريا الغيني في المباراة التي ستجمع بينهما ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم، والتي ستقام على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس في المغرب .

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الـ 6:45 مساءً بتوقيت القاهرة، الـ 7:45 مساءً بتوقيت السعودية، الـ 8:45 مساءً بتوقيت الإمارات، وستعرض المباراه عبر قناه بين سبورت الرياضية بصوت المعلق أحمد عبده .

ويسعي بيراميدز بالفوز في هذه المباراة على نظيره الغيني لكي يتأهل إلي الدور النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية

الأفريقية وخصوصا أنها المرة الأولي التي يشارك فيها بالبطولة منذ تأسيسه في عام ٢٠٠٨، حيث يسعى النادي لتحقيق إنجاز تاريخي فريد من نوعه كأول نادي يتوج بالبطولة بالمرة الأولى التي يشارك فيها .

تأهل بيراميدز إلى نصف نهائي الكونفدرالية على حساب فريق زاناكو الزامبي حيث حقق الفريق المصري انتصارا رائعا في مباراه الذهاب بالدور ربع النهائي بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، جاء الأول في الدقيقة ١٨ من الشوط الأول بقدم علي

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جبر والهدف الثاني بقدم محمد فاروق في الدقيقه ٢٤ من الشوط الأول، ووقع عبد الله السعيد على الهدف الثالث في الشوط الثاني بضربة جزاء في الدقيقه ال٦٨.

وخسر بيراميدز من زاناكو بهدف في مباراه الإياب التي أقيمت في استاد الدفاع الجوي في القاهره وتأهل الفريق المصري إلي الدور نصف النهائي ليلاعب حوريا مساء اليوم.

وتأهل فريق حوريا على حساب انييميا النيجيري بعد تعادلهما في مباراة الذهاب وفوز الفريق الغيني على نظيره بهدفين في مباراه الإياب لدور ربع النهائي وحصوله على بطاقة التأهل للدور الحالي .

وجدير بالذكر أن هذه المباراة هي الأولى التي تجمع بين الفريقين، حيث لم يسبق أن التقيا من قبل في أي مناسبة رسمية أو ودية .