فرجاني ساسي يصل القاهرة

وصل التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى القاهرة قادمًا منالمغرب.
كان اللاعب تخلف عن العودة مع بعثة الزمالك لانتظاره نتيجة المسحة الطبية الخاصة به.
وعاد اللاعب اليوم بصحبة بعثة فريق الوداد المغربي التي تستعد لمواجهة النادي الأهلي بعد التأكد من سلبية المسحة الخاصة به.
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