أحمد حسن يطلق مبادرة لدعم الأهلي والزمالك للوصول لنهائي دوري الأبطال

أطلق أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، مبادرة لنبذ التعصب بين الجماهير، ومن أجل دعم القطبين الكبيرين الأهلي والزمالك للوصول إلى نهائي دوري أبطالإفريقيا.
وأعلن أحمد حسن، عن إطلاق مبادرة ملعب الصقر، تحت عنوان "كلنا مصر في إفريقيا" من أجلدعم الأهلي والزمالك للوصول إلى النهائي، وأن تكون البطولة مصرية.
وطالب نجم منتخب مصر السابق، جميع الجماهير بالتكاتف ودعم الناديين، في الفترة الجارية، وطالب بضرورة الابتعاد عن التعصب الجماهيري عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
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