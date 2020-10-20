رئيس حسنية أغادير المغربي يوجه انتقادات حادة لحكم مباراة نهضة البركان

وجه الحبيب سيدينو رئيس حسنية أغادير المغربي، انتقادات حادة لـ الكونغولي جون جاك ندالا حكم مباراة أغادير و نهضة بركان ضمن نصف نهائي كأس الكونفيدرالية، معربًا عن أسفه للطريقة التي خسر بها فريق وخرج من البطولة

الأفريقية.

أشار سيدينو للموقع الرسمي لنادي حسنية أغادير:" مهزلة تحكيمية حدث خلال مباراة الفريق ونهضة البركان، والأداء التحكيمي كان ظالمًا".

وتابع:" التحكيم أنهى طموحاتنا وأحلامنا في الفوز باللقب الأفريقي للموسم الثاني

على التوالي، الحكم لم يراجع الفار بعدما احتسب ركلة جزاء ثانية نهضة بركان للتأكد من صحتها، لكنه أصر على احتسابها دون مراجعة".

وتأهل نهضة البركان على حساب حسنية أغادير إلى نهائي الكونفدرالية بعد الفوز بنتيجة هدفين لهدف.

ويلتقي بيراميدز أمام فريق حوريا كوناكري الغيني بنصف نهائي البطولة الأفريقية.