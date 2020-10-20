كاف يتجه لرفض تأجيل مباراة الزمالك والرجاء بسبب حوريا وأغادير

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتجة النية لدى مسئولى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، لرفض تأجيل مباراة الزمالك أمام الرجاء المغربى المحدد لها يوم السبت المقبل فى إياب قبل نهائى دورى أبطال أفريقيا، بداعٍ وجود 8 حالات كورونا فى صفوف الفريق المغربى، وكان الزمالك قد حقق الفوز على الرجاء بهدف نيف فى جولة الذهاب سجله أشرف بن شرقى وتقام مباراة الإياب على ستاد القاهرة يوم السبت المقبل.
ويأتى موقف مسئولى الكاف بعدما رفضوا من قبل طلب ناديى حوريا الغينى وحسنية أغادير لتأجيل مباراتيهما فى قبل نهائى الكونفدرالية لنفس الأسباب، حيث تمسك مسئولو الكاف بإقامة مباراة بيراميدز أمام حوريا الغينى رغم اعلان الأخير أن قائمته تضم 14 لاعبا فقط جاهزون للمباراة، كما رفض الكاف أيضا طلب أغادير بتأجيل مباراته أمام نهضة بركان بعد وصول الاصابات في صفوف أغادير إلى 7 حالات قبل المباراة.
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