شكرا لقرائتكم خبر عن تى شيرت الرجاء يثير القلق فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من القلق داخل فريق الزمالك بعد انتشار صورة لأحد لاعبى الرجاء يضع تى شيرت الزمالك على كتفه عقب مباراة فريقه أمام الزمالك فى الدور قبل النهائى لدورى أبطال أفريقيا، وهو ما يعنى أن لاعب الرجاء استبدل التى شيرت الخاص به مع أحد لاعبى الزمالك عقب المباراة.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعى صورة لأحد لاعبى الرجاء يرجح أن يكون أنس جبرون يضع تى شيرت أحد لاعبى الزمالك على كتفه عقب المباراة، ما أثار قلقا كبيرا داخل الزمالك خاصة بعد إعلان نادى الرجاء عن إصابة 8 لاعبين بفيروس كورونا من بينهم أنس جبرون، ويترقب مسئولو الزمالك نتيجة المسحة الطبية التى خضع لها اللاعبون عقب الوصول للقاهرة أمس، للتأكد من سلامة جميع لاعبى الزمالك.

لاعب الرجاء يضع تي شيرت الزمالك علي كتفه عقب المباراة



كما يترقب مسئولو الزمالك قرار الاتحاد الأفريقى "كاف" بشأن الطلب المقدم من نادى الرجاء المغربى لتأجيل مباراة العودة فى الدور قبل النهائى لدورى أبطال أفريقيا أمام الزمالك والمقرر له السبت المقبل، وذلك بعد إعلان الرجاء المغربى إصابة 8 من لاعبيه بفيروس كورونا بخلاف بعض افراد الطاقم الفني والطبي للفريق.

وكشف مصدر داخل الزمالك أن إدارة النادى لن تعلن قرارها فى هذا الشأن سواء بالموافقة على التأجيل أو رفضه لحين صدور قرار من الكاف والذي من المتوقع ان يكون القرار خلال الساعات المقبلة، خاصة ان الزمالك لا يرغب في ان يكون طرف في ازمة الرجاء المغربي مع الاتحاد الأفريقي.

وأعلن نادى الرجاء البيضاوى المغربى منافس نادى الزمالك فى الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا، من خلال بيان رسمي أمس عن اكتشاف 6 حالات جديدة اليوم الإثنين من فيروس كورونا بين لاعبى الفريق، لتصل حالات الإصابة بالفيروس المستجد داخل الفريق إلى 8، وذلك قبل يوم واحد من سفر بعثة الفريق الأخضر نحو القاهرة يوم الأربعاء لخوض مباراة الإياب أمام القلعة البيضاء.

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وقال النادي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على موقع "فيس بوك": "توصل نادي الرجاء الرياضي بنتائج اختبارات كوفيد-19 التي خضعت لها صباح يوم الاثنين مكونات الفريق الأول، من لاعبين وطاقم تقني وطبي وإدارى".

وأضاف: "وإثر إجراء ما مجموعه 53 اختبارا أظهرت النتائج وجود 7 حالات إيجابية من بينها 6 حالات لدى اللاعبين، تنضاف للحالتَين المسجلَتَين يوم السبت الماضي، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 8 حالات مؤكدة في صفوف لاعبي الفريق الأول لنادي الرجاء الرياضي". وتابع البيان: "وسيخضع المعنيون بالأمر للبروتوكول الصحي المعمول به".

في الوقت نفسه، كشفت تقارير صحفية مغربية عن وجود حالتين جدد لفيروس كورونا المستجد بين صفوف، حيث كشفت نتائج الاختبارات التي أجراها اللاعبون عن إصابة لاعبان جدد من الفريق بالفيروس، وكشف موقع "le360 سبورت" عن هوية اللاعبين المصابين وهم عبد الرحيم شاكير وإلياس الحداد ومحسن متولي، عبد الإله الحافيظي، عمر العرجون، وأنس جبرون، محمد أزريدة وأيوب نناح وتصل بذلك عدد الحالات إلى 8 حالات لاعبين بالفريق.

وكان الموقع نفسه قد كشف عن طلب مسئولي نادي الرجاء المغربي من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، تأجيل مباراته المقبلة أمام الزمالك، وذلك بسبب انتشار إصابات فيروس كورونا في صفوف الفريق البيضاوي.

وذكر أن مسئول من نادي الرجاء أن إدارة النادي ستراسل بشكل عاجل لجنة الطوارئ التابعة للاتحاد الأفريقي من أجل تأجيل المباراة نظرا لوجود العديد من الإصابات في صفوفه بفيروس كورونا "كوفيد-19".

يذكر أن البروتوكول الصحي الذي اعتمدته "الكاف" بخصوص الحالات الإيجابية لفيروس كورونا المسجلة في صفوف الأندية الأفريقية يقضي بتأجيل مبارياتها في حال تسجيل أكثر من 5 حالات إيجابية لتأجيل مبارياتها في دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية.