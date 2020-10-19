مع عودة دوري أبطال أوروبا.. نبذة تعريفية عن المسابقة الأغلى للأندية في كرة القدم

تعد مسابقة دوري أبطال أوروبا أهم بطولة في كرة القدم على مستوى الأندية في العالم، إذ تعدّ المباراة النهائية للبطولة أكثر الأحداث الرياضية السنوية مشاهدةً في جميع أنحاء العالم، فهي تجذب أكثر من 100 مليون مشاهد عبر شاشات التلفزيون.

وكانت البطولة قبل عام 1993، تسمى رسميًا بـ”كأس الأندية الأوروبية البطلة”، وفي العادة يشار إليها باسم كأس أوروبا أو كأس أبطال أوروبا.

وكانت البطولة في البداية بنظام خروج المغلوب وكان يلعب فيها بطل الدوري لكل دولة فقط إضافة إلى حامل اللقب الذي يشارك في النسخة التالية للدفاع عن لقبه.

وبدأت البطولة تتوسع في سنة 1990، حيث تم دمج مرحلة المجموعات من ذهاب وإياب وزيادة عدد الفرق. وفي عام 1993 تحولت إلى اسمها الجديد والحالي (دوري أبطال أوروبا).

وتم زيادة عدد الفرق حتى أصبحت البطولة حاليا مكونة من 32 ناديا. لتبدأ النسخة الجديدة لدوري أبطال أوروبا في موسم 1992–93.

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في عام 2014 قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” منح حامل لقب مسابقة الدوري الأوروبي مقعد إضافي في دوري أبطال أوروبا (بخلاف مقاعد بطولته المحلية) وذلك بهدف رفع أهمية بطولة “اليوروليج”.

وجعل هذا نادي إشبيلية الإسباني يتأهل لدوري الأبطال 2015–16 رغم فشله في حصد أحد المراكز الأربعة الأولى في الليجا ليصبح الدوري الإسباني هو ثاني دوري في تاريخ البطولة يشارك بـ 5 أندية في دور المجموعات.

وكان أول دوري شارك بخمسة أندية هو الدوري الإنجليزي عام 2006 عندما شارك ليفربول (حامل لقب 2005) بمقعد إضافي لعدم تمكنه من التأهل عبر الأربعة مراكز الأولى في الدوري المحلي حينها.

وفاز باللقب 22 ناديا مختلفا، 12 منهم فاز باللقب أكثر من مرة. ويُعد ريال مدريد النادي الأكثر فوزاً باللقب حيث فاز بالبطولة 13 مرة كان آخرها عام 2018 بينما يحمل بايرن ميونخ الألماني لقب البطولة حالياً، حيث فاز باللقب لموسم 2019–20 بعد فوزه على باريس سان جيرمان الفرنسي بنتيجة 1–0، في المباراة التي أقيمت على ملعب ملعب “دا لوش” بمدينة لشبونة في البرتغال.

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