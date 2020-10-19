شكرا لقرائتكم أبو العلا: بن شرقى أفضل لاعب بين أندية نصف نهائي دوري الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد أبو العلا نجم الزمالك السابق ، أن مباراة إياب نصف نهائى أفريقيا بين الزمالك والرجاء المغربى ستكون أصعب من مواجهة الاهلى مع الوداد المغربى فى نفس الدور ،وقال ابو العلا فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع الاعلامى سيف زاهر عبر إذاعة أون سبورت إف إم :" الرجاء غاب عنه لاعبين كثيرون فى مباراة الذهاب لو عادوا فى لقاء الاياب سوف تزداد صعوبة مباراة العودة السبت المقبل وينبغى أن يكون الزمالك حذراً بكل الطرق الممكنة".

ويضيف محمد أبو العلا:"أشرف بن شرقى أفضل لاعب فى الاربعة فرق ، لايوجد فرقة تمتلك لاعب مثله ، اسلام جابر والونش وأحمد عيد كانوا رائعين ، قدموا مباراة تدرس مع خصم شرس هو الرجاء المغربى أدارها باتشيكو بشكل تكتيكى رائع"

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وتابع نجم الزمالك الاسبق :"بنسبة كبيرة الاهلى والزمالك فى نهائى أفريقيا ، مباراة ستكون مختلفة وصعبة بطريقة غريبة وسيناريوهات مثيرة ستكون عرس مصرى بصبغة أفريقية لها حسابات مختلفة فى ظل إقامتها من مباراة واحدة "

الزمالك، بقيادة البرتغالى باتشيكو، قدم أيضاً واحدة من أفضل مبارياته هذا الموسم أمام الرجاء المغربى على نفس الملعب وحقق فوزاً بهدف غالٍ سجله أشرف بن شرقى ليعود من المغرب بفوز مستحق يرجح كفته فى التأهل للمباراة النهائية لدورى أبطال افريقيا فى النسخة الحالية.

وبات جلياً فى الأفق أمام أعين جماهير الكرة المصرية والعربية والأفريقية أن المباراة النهائية لدورى الأبطال الأفريقى ستجمع لأول مرة بين ناديين من بلد واحد هما الأهلى والزمالك ، ليواصل الناديان الكبيران كتابة التاريخ فى القارة السمراء ويثبتان أنهما زعيما الكرة الأفريقية.