شكرا لقرائتكم بعثة الزمالك تصل مطار محمد الخامس بالمغرب في طريقها للقاهرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصلت بعثة فريق الزمالك إلى مطار محمد الخامس بالدار البيضاء فى المغرب، فى طريق العودة للقاهرة بعد خوض مباراة الرجاء المغربى امس، والتى انتهت بفوز الزمالك بهدف نظيف فى ذهاب الدور قبل النهائى لدورى أبطال افريقيا على أن يتم التحضير لمباراة العودة والتى ستكون بمثابة لقاء الحسم لبطاقة التأهل إلى المباراة النهائية من البطولة الإفريقية، حيث تصل البعثة فى التاسعة مساءا .

سيقام لقاء الإياب بين الفريقين فى التاسعة من مساء السبت المقبل، بتوقيت القاهرة، ويسعى الفريق الأبيض لتحقيق أحلام جماهيره بمواصلة المنافسة للوصول إلى النهائى الإفريقى وتحقيق دورى أبطال إفريقيا للمرة السادسة فى تاريخ القلعة البيضاء، خاصة أن الفريق لم يتوج باللقب منذ عام 2002، عندما فاز به للمرة الخامسة فى تاريخه على حساب الرجاء المغربى .

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من ناحية أخرى اجرى فرجانى ساسى لاعب وسط الزمالك مسحة اليوم على أن تظهر النتيجة الخاصة بها خلال الساعات المقبلة وقررت بعثة الفريق برئاسة اسماعيل يوسف أن يرافقه فى المغرب، ابراهيم عنبة عضو الجهاز الطبي.

وحال ظهور نتيجة عينته، سلبية، ستحرص بعثة الزمالك على عودته للقاهرة يوم الاربعاء المقبل مع احد بعثتى الوداد أو الرجاء أو سيتم الحجز له يوم الجمعة من خلال رحلة طيران مباشرة من الدار البيضاء للقاهرة.