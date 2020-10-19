شكرا لقرائتكم بعثة الزمالك تغادر الدار البيضاء بعد الفوز على الرجاء بأفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل غادرت بعثة الزمالك مطار محمد الخامس بالدار البيضاء فى المغرب، فى طريق العودة للقاهرة بعد خوض مباراة الرجاء المغربى امس والتى انتهت بفوز الزمالك بهدف نظيف فى ذهاب الدور قبل النهائى لدورى أبطال افريقيا.

وسيقام لقاء الإياب بين الفريقين فى التاسعة من مساء السبت المقبل، بتوقيت القاهرة، ويسعى الفريق الأبيض لتحقيق أحلام جماهيره بمواصلة المنافسة للوصول إلى النهائى الإفريقى وتحقيق دورى أبطال إفريقيا للمرة السادسة فى تاريخ القلعة البيضاء، خاصة أن الفريق لم يتوج باللقب منذ عام 2002، عندما فاز به للمرة الخامسة فى تاريخه على حساب الرجاء المغربى .

فى نفس السياق توج الدولى محمد أبو جبل حارس مرمى نادى الزمالك بجائزة أفضل لاعب فى المباراة التى جمعت فريقه بالرجاء الرياضى المغربى مساء أمس، الأحد وانتهت بفوز الأبيض بهدف نظيف فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا على ملعب محمد الخامس.

ونشر الحساب الرسمى للاتحاد الأفريقى "كاف" فيديو لأبرز تصديات محمد أبو جبل فى مباراة الرجاء ضد الزمالك، معلناً فوزه بجائزة أفضل لاعب فى اللقاء.

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وساهم محمد أبو جبل بشكل كبير فى فوز الزمالك على الرجاء، بفضل أدائه المميز قبل جولة الإياب المقرر إقامتها السبت المقبل.

من ناحية أخرى اجرى فرجانى ساسى لاعب وسط الزمالك مسحة اليوم على أن تظهر النتيجة الخاصة بها خلال الساعات المقبلة وقررت بعثة الفريق برئاسة اسماعيل يوسف أن يرافقه فى المغرب، ابراهيم عنبة عضو الجهاز الطبي.

وحال ظهور نتيجة عينته، سلبية، ستحرص بعثة الزمالك على عودته للقاهرة يوم الاربعاء المقبل مع احد بعثتى الوداد أو الرجاء أو سيتم الحجز له يوم الجمعة من خلال رحلة طيران مباشرة من الدار البيضاء للقاهرة.