شكرا لقرائتكم التعادل السلبى يحسم الشوط الأول بين نادى مصر وطلائع الجيش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهى الشوط الأول من مباراة نادى مصر وطلائع الجيش بالتعادل السلبى فى المباراة المقامة بينهما على استاد الكلية الحربية ضمن مباريات الجولة الـ 33 فى الدورى.

جاء شوط المباراة الأول ضعيف المستوى من الفريقين، وسيطر فريق طلائع الجيش على منطقة وسط الملعب ولكن دون خطورة على مرمى نادى مصر، لينتهى الشوط بالتعادل السلبي.

دخل نادى مصر مواجهة اليوم بعد الخسارة من الإنتاج الحربى بثلاثة أهداف دون رد فى الجولة الأخيرة للمسابقة فيما فاز الطلائع على مصر المقاصة بهدف دون رد فى نفس الجولة.

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وحسم الأهلى بطولة الدورى لصالحه للمرة الخامسة على التوالى فيما تأكد هبوط طنطا ونادى مصر وحرس الحدود للقسم الثانى ولا يزال الصراع دائرًا بين الزمالك وبيراميدز على مركز الوصيف وتنافس بين بعض الفرق على تحسين مراكزهم بجدول المسابقة قبل الجولة الأخيرة للدورى التى لم يتحدد موعدها بعد.

ويحتل نادى مصر المركز قبل الأخير بجدول ترتيب الدورى برصيد 21 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز فى 3 وتعادل فى 12 وخسر 17 لقاء وسجل لاعبوه 18 هدفًا وتلقت شباكه 54 هدفًا، فيما يحتل الطلائع المركز الثانى عشر برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 14 وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبوه 31 هدفًا وتلقت شباكه 34 هدفًا.

وتأكد هبوط نادى مصر إلى دورى الدرجة الثانية فى مصر بعد الفوز الذى حققه وادى دجلة على أسوان فى الجولة 31، حيث تأكد أن الفوز بكل المباريات المتبقية لنادى مصر لن يكون طوق نجاته من الهبوط ليلحق بنظيره طنطا ويعودان للمظاليم.