مجلس إدارة الأهلي يتفقد المشاريع الإنشائية في فرع «زايد»

تفقد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، ظهر اليوم الاثنين الخطوات التنفيذية ومعدلات العمل في المشاريع الإنشائية داخل فرع النادي بالشيخ زايد؛ للاطمئنان على سير العمل ومتابعة إنجاز المشروعات التي يتم تنفيذها وفقا للخطة الإنشائية التي وضعها المجلس؛ لتقديم أفضل الخدمات التي تليق بأعضاء الجمعية العمومية.

رافق الخطيب خلال الزيارة؛ خالد الدرندلي أمين الصندوق، والمهندس محمد سراج الدين، عضو مجلس الإدارة، والعميد

محمد مرجان، المدير التنفيذي، والمهندس سامح علي كامل، المستشار الهندسي، واللواء محمود الفيشاوي، مدير فرع الشيخ زايد.واستمع مجلس الإدارة لشرح مفصل من المهندس سامح علي كامل، استعرض خلاله آخر مستجدات المخطط الإنشائي بفرع زايد، والذي يضم مبنى للاسكواش بسعة ٨ ملاعب، ويحتوي على مكاتب إدارية وصالة تنس طاولة كبيرة، بجانب غرف خلع الملابس.كما اطمأن الخطيب وأعضاء مجلس الإدارة على سير الأعمال الإنشائية في مبنى صالة الكاراتيه الجديدة التي تضم 6 ملاعب مقسمة على دورين، وكذلك المكان المخصص لملاعب كرة القدم للأكاديميات، والمبنى الاجتماعي الجديد وملاعب التنس.

ووجه الخطيب بسرعة الانتهاء من جميع الأعمال الإنشائية وفقا للخطة الزمنية المحددة، لخدمة الأعضاء، وإتمام تنفيذ المخطط الإنشائي؛ سواء في فرع «زايد» أو مقر الجزيرة وفرع مدينة نصر والذي يسير بالتوازي مع الملفات الأخرى داخل الأهلي، وعلى كافة الأصعدة الرياضية والإدارية.

