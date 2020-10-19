شكرا لقرائتكم وزارة الرياضة توقف صرف الدفعة الشهرية للفتح وأبها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أوقفت لجنة الكفاءة المالية بوزارة الرياضة السعودية يوم الاثنين قرار صرف الدفعة الشهرية من استراتيجية دعم الأندية الرياضية عن شهر سبتمبر الماضي لناديي أبها والفتح لعدم تسليمهما مستندات مؤيدة للدفع.

وكشفت الوزارة في خبر رسمي نشر مساء الاثنين أن الناديين لم يقدما المستندات أساسية المؤيدة لصرف دفعة شهر يوليو الماضي.

وأشارت الوزراة إلى أنها سبق وأن أبلغت الأندية بالإجراء المتبع، وأشعرتها بأن التأخير في تقديم المستندات في وقتها سيؤدي إلى اتخاذ عقوبات صارمة.

وأكدت وزارة الرياضة أن ذلك جاء تحقيقاً لمبدأ الشفافية والوضوح والتأكيد على جميع الأندية بالسعي لاستيفاء الضوابط اللازمة لتحقيق متطلبات استراتيجية دعم الأندية الرياضية.