كريستيانو رونالدو يرد على وزير الرياضة الإيطالي

نفى نجم وهداف يوفنتوس الإيطالي، كريستيانو رونالدو اتهام وزير الرياضة الإيطالي، فينتشنزو سبادافورا بخرقه لقواعد الحجر الصحي لفيروس كورونا، بعد أن ثبتت إصابته بـ”كوفيد-19″ في البرتغال.

وشدد رونالدو على التزامه الكامل بقواعد الحجر الصحي، وأن كل ما يشاع عنه مجرد كذب.

وقال رونالدو في بث فيديو مباشر عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي، إنستجرام: “عائلتي في طابق آخر من المنزل ولا يمكننا أن نتواصل”.

وأضاف: “أنا دائمًا في المنزل، أنا أحترم البروتوكول الصحي ولم أخرقه كما يقال، إنها مجرد كذبة”.

وواصل: “عدت من البرتغال بسبب فريقي وتأكدت من الالتزام بالإجراءات، عدت إلى إيطاليا بطائرة طبية مجهزة ولم أتواصل مع أي أحد حتى في تورينو“.

Advertisements

وأعلن يوفنتوس يوم الأربعاء الماضي، عودة رونالدو إلى مدينة تورينو عبر رحلة طبية مصرح بها من قبل الجهات الطبية المختصة بناءًا على طلب اللاعب، حيث أشار بيان النادي إلى أن النجم البرتغالي، سيواصل العزل الذاتي في منزله في ظل إصابته بفيروس كورونا.

وكان الاتحاد البرتغالي لكرة القدم قد أعلن يوم الثلاثاء الماضي إصابة رونالدو بفيروس كورونا المستجد عقب مواجهة فرنسا.

واتهم وزير الرياضة الإيطالي، فينتشنزو سبادافورا يوم الخميس الماضي، رونالدو بانتهاك قواعد الحجر الصحي، عندما عاد إلى إيطاليا بعد أن ثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في البرتغال.

أقرأ ايضًا