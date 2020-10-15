شكرا لقرائتكم خبر عن «زياد بوغطاس» يقترب من الدوري المصري ويفاضل بين 3 أندية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد عبدالحميد، وكيل التونسي زياد بوغطاس لاعب النجم الرياضي الساحلي والمنتخب التونسي، أن اللاعب سيصل القاهرة خلال الأسبوع المقبل للتوقيع لأحد أندية القمة في الدوري المصري بعد تلقيه أكثر من عرض من أندية جماهيرية في الدوري.

وقال وكيل بوغطاس، إن اللاعب يفاضل حاليا بين 3 عروض من أندية كبيرة في الدوري المصري لكنه لم يحسم وجهته المقبلة بشكل نهائي حتي هذه اللحظة.

وأشار إلى أن اللاعب سيحضر إلى القاهرة برفقة ميساء الشريف وكيلته في تونس الثلاثاء المقبل على أقصي تقدير، مؤكدا ان اللاعب يمتلك عرضين من خلالها أحدهما من التعاون السعودي والآخر من الكويت الكويتي لكنه فضل اللعب في الدوري المصري.

وأكد عبدالحميد وكيل اللاعب، أنه بصدد إنهاء كافة إجراءات دخوله القاهرة فور استلامه التأشيرة من السفارة المصرية في تونس الأحد المقبل، مضيفًا أن بوغطاس قام بإجراء مسحة كورونا وأنهى كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية المطلوبة قبل وصوله القاهرة.

من جانبه، أكد زياد بوغطاس، أنه يفضل اللعب في الدوري المصري في الوقت الراهن بعد استشارة زملائه فرجاني ساسي وعلي معلول وحمدي النقاز، مشيرا إلى أنه يعكف حاليا على المقارنة بين العروض المصرية الثلاثة لاختيار الأنسب له فنيا لاسيما وانه أنهى الاتفاقات المالية مع الأندية الثلاثة ولا توجد فيها أي خلاف لكنه ينظر لاحترافه في الدوري المصرية من الناحية الفنية فقط ومدي إضافتها له.

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