شكرا لقرائتكم سيف زاهر ينتقد المشهد الأخير لفايلر مع الأهلى ويؤكد: اختيار موسيمانى "ضربة معلم" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصف الاعلامى سيف زاهر تعاقد النادى الاهلى مع الجنوب أفريقى موسيمانى لخلافة فايلر بـ"ضربة معلم" تستحق توجيه الشكر لمجلس ادارة القلعة الحمراء ، وقال سيف زاهر فى برنامجه الاذاعى وان تو عبر أذاعة أون سبورت إف إم :"حابب أكد للناس أن كلامى لم يكن إعلان أن فايلر اختيار خاطىء من البداية لمجلس الاهلى بالعكس ، فايلر كان رهان ونجح مسئولو الاهلى فيه ، فلقد كان المدرب رائع فى النصف الاول من الدوري على كل المستويات سواء الاداء او الروتيشن أو قراءة الخصوم ، والاهلى لم يكن يقرأ الكف حتى يتوقع تصرفات المدرب بعد نجاحه "

وتابع سيف زاهر: "وحتى بعد رحيل فايلر لن نهيل التراب على مشواره مع الاهلى ، فقط ننتقد المشهد الاخير لايصح أن ينسحب المدرب من المؤتمر بهذه الطريقة ، وأوجه رسالة عتاب للدكتور عمرو محب مترجم فايلر كنت أتمنى أن يطلع المدرب السويسرى على أن هذا المؤتمر سوف يكون محوره هو الحديث عن رحيله ولن يكون لمباراة الترسانة وفى حالة ترحبيه يحضر وفى حالة رفضه كان يرفض الحضور من الاساس بدل من المشهد الحالى".

ويضيف سيف زاهر :"إنما لازم فايلر كان يحترم الصحفيين اللى حضروا لمحاورته ، وطبيعى يتكلموا عن الرحيل حدث الساعة ، الغريب ان فى ناس بتدافع عن فايلر وتنتقد هجومنا عليه رغم انهم فى الوسط ، وبقول للصحفيين كتر خيركوا انكو حضرتوا ، وبقول لفايلر سلامة صوتك كان ممكن تقول مش هعلق عشان ورايا جلسة على كافتيريا فى سويسرا"

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وعن موسيمانى قال سيف زاهر: "كل التحية لكابتن محمود الخطيب ومجلسه على اختيار موسيمانى ضربة معلم بصراحة ، اختيار موفق وسريع ، والكورة الان فى ملعب موسيمانى واللاعبين يصعدوا للنهائى ويردوا على فايلر عشان يعرف أنه خسر حاجة مهمة جدا ، ونحن تحدثنا فى هذا الامر بحثاً عن مصلحة الكيان لأننا نسير بمبدأ يابخت من بكانى وبكى عليا ولا ضحكنى وضحك الناس عليا ، ويهمنا وجود الاهلى والزمالك فى النهائى الافريقى".

وأسدل الستار على علاقة النادى الأهلى مع مدربه السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى لفريق الكرة بعد رحلة استمرت 397 يوماً، ما يعادل عاماً كاملا وشهرا ويوما بعدما بدأت بغموض وانتهت بتحقيق إنجازات وأرقام قياسية مميزة، حيث حقق المارد الأحمر تقدمًا ملحوظًا على صعيد النتائج والأداء منذ أن خلف المدرب الأوروجويانى مارتن لاسارتى الذى أقيل من منصبه بسبب الخروج من كأس مصر 2019 على يد بيراميدز ليصبح بطلا للرهان الرابح من مسئولى القلعة الحمراء.

وأتم الأهلي اتفاقه مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، ليخلف المدرب السويسري رينيه فايلر في تدريب المارد الأحمر ، بعد أن حظى مدرب صن دوانز السابق بتأييد وموافقة داخل مجلس إدارة القلعة الحمراء ولجنة التخطيط بالنادى بسبب أسبقية تتويجه بالبطولة في 2016 وكذلك خبرته العريضة في العمل بالقارة السمراء، فضلا عن معرفته بالأهلي ولاعبيه، وبالفرق الثلاث المتنافسة على لقب دوري أبطال أفريقيا، الزمالك والوداد والرجاء.