شكرا لقرائتكم تعديل موعد مباراتى الإسماعيلى مع سموحة والمقاصة مع بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم، تعديل موعد مباراتى الإسماعيلى مع سموحة، المقرر لها الجمعة 2 أكتوبر، ومصر للمقاصة مع بيراميدز المقرر لها السبت 3 أكتوبر، ضمن منافسات الجولة ال31 من بطولة الدورى الممتاز، لتقاما فى الثامنة والنصف مساء بدلا من الثامنة.

جاء هذا التعديل بعد طلب الشركة الراعية، ولظروف خاصة بإنتاج وإذاعة المباريات.

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قررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، إقامة مباراة السوبر المحلى لهذا الموسم بين بطل الدورى وكذلك بطل كأس مصر بين الدورين فى الموسم الكروى الجديد 2020 -2021، وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أنهم نجحوا فى إنهاء مباريات السوبر المحلى المتأخرة والمؤجلة من المواسم الماضية، ويتبقى مباراة السوبر المحلى للموسم الحالى وستتم إقامته بين الدورين فى الموسم الكروى الجديد.

وأوضح مسئولو الجبلاية أن بطل كأس مصر لم يتحدد حتى الأن فى ظل غموض موعد المباراة النهائية لكأس مصر حيث من المرجح أن تقام أواخر نوفمير المقبل، كما سينطلق الموسم الجديد أول أغسطس وبالتالى لن يكون هناك متسع من الوقت لإقامة مباراة السوبر قبل انطلاق الموسم الجديد، لذا ستتم إقامتها بين الدورين فى الموسم الجديد كما هو معمول فى العديد من دول العالم كما حدث فى مصر ايضا من قبل.