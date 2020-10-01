تعليق الجهاز الفنى بالترجى لـ"الوفد" بعد الاصابات بكورونا

أكد عثمان النجار المدرب المساعد لفريق الترجي التونسي، خضوع الأعضاء المصابين بالجهاز الفني للفريق، للحجر الصحي.
أضاف النجار المدرب المساعد لفريق الترجي في تصريحاته لـ "الوفد": " الحمد لله على كل شئ، تعرضت انا و٤ آخرين للإصابة بفيروس كورونا، بعد ظهور الفحص الطبي بإيجابية العينات، ونخضع حاليًا للحجر الصحي".
وتابع مدرب الترجي:" سنخضع لفحص طبي آخر ونجري تحاليل جديدة بعد أسبوع لنرى نتائج الفحوصات مرة أخرى، ونشكر الجميع للسؤال".
وأعلن نادي الترجي منذ أيام عن إصابة معين الشعباني، المدير الفني للفريق، وأعضاء بالجهاز الفني بفيروس كورونا.
وقال الترجي في بيانه إن فحوص كورونا جاءت
وأكد الفريق التونسى،في بيانه، ارتفاع عدد المصابين بالفيروس فى الفريق إلى 12 حالة بعد إصابة مهاجمه الجديد، علاء الدين المرزوقى.
وخسر الترجي أمام الاتحاد المنستيري 0-2، يوم الأحد الماضي، في نهائي كأس تونس.
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