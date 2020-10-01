تعليق الجهاز الفنى بالترجى لـ"الوفد" بعد الاصابات بكورونا

أكد عثمان النجار المدرب المساعد لفريق الترجي التونسي، خضوع الأعضاء المصابين بالجهاز الفني للفريق، للحجر الصحي.

أضاف النجار المدرب المساعد لفريق الترجي في تصريحاته لـ "الوفد": " الحمد لله على كل شئ، تعرضت انا و٤ آخرين للإصابة بفيروس كورونا، بعد ظهور الفحص الطبي بإيجابية العينات، ونخضع حاليًا للحجر الصحي".

وتابع مدرب الترجي:" سنخضع لفحص طبي آخر ونجري تحاليل جديدة بعد أسبوع لنرى نتائج الفحوصات مرة أخرى، ونشكر الجميع للسؤال".

وأعلن نادي الترجي منذ أيام عن إصابة معين الشعباني، المدير الفني للفريق، وأعضاء بالجهاز الفني بفيروس كورونا.

وقال الترجي في بيانه إن فحوص كورونا جاءت

إيجابية للمدير الفني التونسي ومساعديه عثمان النجار وصبري بوعزيزي، وأخصائي العلاج الطبيعي سيف الدزيري ، و ياسين بن أحمد طبيب الفريق، فضلًا عن إصابة مجدى تراوى المدرب المساعد قبلها.وأكد الفريق التونسى،في بيانه، ارتفاع عدد المصابين بالفيروس فى الفريق إلى 12 حالة بعد إصابة مهاجمه الجديد، علاء الدين المرزوقى.وخسر الترجي أمام الاتحاد المنستيري 0-2، يوم الأحد الماضي، في نهائي كأس تونس.