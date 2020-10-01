سوق الانتقالات | مانشستر سيتي رفض مقترح برشلونة بإدراج لاعبه في صفقة جارسيا

عرض برشلونة في سعيه المستمر للتعاقد مع المدافع الشاب “إيريك جارسيا” على مانشستر سيتي لاعب خط الوسط “رافينيا ألكانتارا” بالإضافة إلى مبلغ من المال لكن عرضهم قوبل بالرفض من إدارة السيتيزنس.

وذكرت إذاعة “راديو كتالونيا” إن برشلونة عرض 8 ملايين يورو بالإضافة إلى 2 مليون يورو كإضافات من أجل إيريك جارسيا بالإضافة إلى إدراج لاعبه البرازيلي “رافينيا ألكانتارا” جزء من الصفقة.

ويشير نفس المصدر إلى رفض مانشستر سيتي مثل هذا الاقتراح وبدلاً من ذلك يريد الحصول على 20 مليون يورو مباشرة للتخلي عن المدافع خريج مدرسة برشلونة “لاماسيا” وهو السعر الذي انخفض عن مطالبهم السابقة البالغة 30 مليون يورو.

وشارك رافينيا البالغ من العمر 27 عام في 90 مباراة مع الفريق الأول لنادي برشلونة منذ أول ظهور صيف 2013، كما لعب النصف الثاني من موسم 2017/2018 بنظام الإعارة في إنتر ميلانو الإيطالي وخرج الموسم الماضي معاراً لسيلتا فيجو ليعود هذا الصيف للبلوجرانا.

ولعب رافينيا 30 مباراة مع سلتا فيجو الموسم الماضي، 29 مباراة في الدوري الإسباني ومباراة واحدة في كأس الملك وسجل خلالها أربعة أهداف وقدم تمريرة حاسمة واحدة.

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