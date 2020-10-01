الامارات | الأهلي المصري يجدد التعاقد مع نجمة التنس ميار شريف

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي المصري يجدد التعاقد مع نجمة التنس ميار شريف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر مجلس إدارة النادي الأهلي المصري تجديد تعاقد لاعبة التنس ميار شريف، التي أدت بشكل مميز في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان غاروس) المقامة حاليا في العاصمة الفرنسية باريس. وعقد مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب اجتماعا صباح اليوم بمقر النادي بالجزيرة، وشهدت بداية الجلسة الوقوف دقيقة حدادا على وفاة أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

واعتمد المجلس توصيات المكتب التنفيذي في جلستيه السابقتين والمتضمنة تجديد تعاقد النادي مع لاعبة التنس ميار شريف. وحققت ميار شريف إنجازا غير مسبوق حيث باتت أول لاعبة مصرية تشارك في الدور الأول الرئيسي لإحدى بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى، وذلك إثر تألقها في التصفيات.

وقدمت ميار شريف عرضا قويا في الدور الأول أمام التشيكية كارولينا بليسكوفا المصنفة الرابعة على العالم، والتي حسمت المواجهة في النهاية بفوز صعب 6 / 7 (9 / 11) و6 / 2 و6 / 4.

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