الامارات | الأهلي المصري يجدد التعاقد مع نجمة التنس ميار شريف

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شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي المصري يجدد التعاقد مع نجمة التنس ميار شريف والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر مجلس إدارة النادي الأهلي المصري تجديد تعاقد لاعبة التنس ميار شريف، التي أدت بشكل مميز في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان غاروس) المقامة حاليا في العاصمة الفرنسية باريس. وعقد مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب اجتماعا صباح اليوم بمقر النادي بالجزيرة، وشهدت بداية الجلسة الوقوف دقيقة حدادا على وفاة أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
واعتمد المجلس توصيات المكتب التنفيذي في جلستيه السابقتين والمتضمنة تجديد تعاقد النادي مع لاعبة التنس ميار شريف. وحققت ميار شريف إنجازا غير مسبوق حيث باتت أول لاعبة مصرية تشارك في الدور الأول الرئيسي لإحدى بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى، وذلك إثر تألقها في التصفيات.
وقدمت ميار شريف عرضا قويا في الدور الأول أمام التشيكية كارولينا بليسكوفا المصنفة الرابعة على العالم، والتي حسمت المواجهة في النهاية بفوز صعب 6 / 7 (9 / 11) و6 / 2 و6 / 4.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.