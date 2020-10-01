شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت عبد الهادي: هدفنا الفوز في جميع المباريات ومواجهة المصري صعبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مدحت عبدالهادي، مدرب عام الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، أن الجهاز الفني يولي مباراة المصري، اليوم الخميس، في الدوري عناية خاصة من أجل الفوز بها واقتناص نقاطها الثلاثة.

وقال «عبدالهادي» إن الأبيض سيخوض جميع المباريات بهدف الفوز من أجل تعزيز المركز الثاني وضمان المشاركة في دوري أبطال إفريقيا.