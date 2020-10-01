الامارات | نجمة تنس تغادر الملعب على كرسي متحرك بسبب "انهيار نفسي"

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شكرا لقرائتكم خبر عن نجمة تنس تغادر الملعب على كرسي متحرك بسبب "انهيار نفسي" والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد لقاء الدور الثاني من بطولة رولان غاروس للتنس، اضطرار المصنفة الخامسة في البطولة الهولندية كيكي بيرتنز، إلى استخدام الكرسي المتحرك للخروج من أرضية الملعب عقب فوزها الصعب للغاية على منافستها الإيطالية سارا إيراني. وعانت الهولندية من انهيار نفسي جراء تعرضها للإهانة من قبل منافستها. ولم تخل المباراة التي امتدت لثلاثة ساعات على الملاعب الرملية الشهيرة لـ "رولان غاروس" من الجدل، وفازت بنتيجتها الهولندية بيرتنز بنتيجة "7-6 و6-3 و9-7".
وكانت اللقطة المثيرة حين غادرت اللاعبة الإيطالية إيراني الملعب مباشرة عقب انتهاء المباراة دون المصافحة المعتادة بين اللاعبات عند خط الشبكة، ثم قامت إيراني بالصراخ باللغة الإيطالية مطالبة منافستها بالابتعاد عنها بطريقة مهينة، الأمر الذي جعل الهولندية تحس بالانهيار النفسي والحاجة إلى كرسي متحرك للخروج من أرض الملعب.
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