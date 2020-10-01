شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. برشلونة يعلن التعاقد مع «ديست» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي برشلونة الإسباني رسميًا التعاقد مع الدولي الأمريكي سيرجينو ديست قادمًا من أياكس الهولندي بعقد يمتد حتى موسم 2024/2025.
وأوضح النادي، في بيان رسمي نشره على موقعه: «توصل نادي برشلونة لاتفاق مع أياكس على انتقال سيرجينيو ديست في عملية تكلفت 21 مليون يورو بالإضافة إلى 5 ملايين كمتغييرات».
وأضاف: «اللعب سيوقع عقدًا يمتد للمواسم الخمسة القادمة، حتى نهاية موسم 2024/2025، بوجود شرط جزائي يبلغ 400 مليون يورو».
وسيتم تقديم اللاعب، غدًا الجمعة، في تمام الساعة 1:45 مساء بتوقيت القاهرة، يعقبه مؤتمر صحفي عن بعد.
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