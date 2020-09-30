يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر فيديو أهداف مباراة النصر والأهلي في دوري أبطال آسيا، في قمة مباريات اليوم الاربعاء 30 سبتمبر 2020، في افتتاح الدور ربع النهائي “الإقصائي”.

يستضيف ملعب جاسم بن حمد بنادي السد لقاء النصر السعودي والأهلي السعودي، في تمام الساعة 13:40 بتوقيت جرينيتش، 15:40 بتوقيت مصر ، 16:40 بتوقيت السعودية .

ينقل لقاء النصر والأهلي على قناة الكأس 3 القطرية بصوت المعلق خالد الحدي، وتنقل في بث مباشر على قناة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بموقع يوتيوب بصوت المعلق السعودي الشهير “فهد العتيبي”.

وتواصل قناة بي إن سبورتس القطرية اهتمامها بمباريات الأندية السعودية رغم الخلافات السياسية، وستنقل لقاء النصر والأهلي على القناة 7 بصوت معلق المباريات الكبرى، التونسي المخضرم رؤوف خليف.

ويسعى النصر لتحقيق الفوز على ناد سعودي جديد، بعدما أطاح بمواطنه التعاون في ثمن النهائي بهدف قاتل للهداف المغربي “عبد الرزاق حمدالله” في الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني.

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أما أهلي جدة الذي تأثر مستواه الفني والجماعي كثيرًا من بعد رحيل نجمه “عبد الفتاح عسيري” إلى النصر خلال الميركاتو الصيفي الحالي، فسيعمل جاهدًا على انهاء المباراة في وقتها الأصلي لتجنب الإرهاق الذي قد يعصف به، حيث وصل إلى ركلات الجزاء الترجيحية أمام شباب الأهلي دبي في ثمن النهائي بعد التعادل 1/1 في الوقت الأصلي والأشواط الإضافية.

ويتعرض النصر لنتائج مخيبة في مواجهاته الأخيرة للأهلي منذ نوفمبر 2018، حيث خسر مرة وفاز مثلها، وسقط في التعادل 0/0 ثم 2/2 في آخر مواجهتين في الدوري السعودي الموسم الماضي.

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إليكم فيديو أهداف مباراة النصر والأهلي في دوري أبطال آسيا

هدف التقدم للنصر “مارتينيز”

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