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أعلنت رابطة الأندية السعودية المحترفة جدول مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضية 2021/2020، بشكل رسمي في نهاية هذا الأسبوع، بعد طول انتظار من بعد تتويج الهلال بلقب الموسم الماضي.
وينطلق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بمباراة الشباب وأبها، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في العاصمة السعودية الرياض، في تمام الساعة 18:00 بالتوقيت المحلي، يوم السبت 17 أكتوبر 2020،
وبعد 10 دقائق فقط من صافرة بداية مباراة الشباب وأبها، سيلعب التعاون مع الفيصلي في مدينة بريدة على ملعب مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الرياضية، عند الساعة 18:10 مساءً بتوقيت السعودية.
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وفي الساعة 20:00 بالتوقيت المحلي من نفس اليوم السبت 17 أكتوبر، ستقام مباراة ثالثة بين الوحدة والقادسية في مكة المكرمة، على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية.
وسيختتم اليوم الأول من الجولة الأولى بمباراة حامل اللقب “الهلال” والوافد الجديد على المسابقة “العين” في ستاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض عند الساعة 21:15.
وفي اليوم الثاني من الجولة الأولى ستقام 4 مباريات أخرى، وسيفتتح اليوم بلقاء بين الباطن والأهلي على مدينة حفر الباطن، ووصيف الدوري “النصر” أمام الفتح على ستاد الأمير فيصل بن فهد.
وبعد 20 دقيقة من بداية المباراتين، تنطلق مباراة بين ضمك والرائد على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في أبها.
وتختتم الجولة بلقاء الاتحاد والاتفاق على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية مساء اليوم الأحد 18 أكتوبر عند الساعة 20:00.
واكتفت رابطة الأندية السعودية للمحترفين بإعلان تواريخ ومواعيد مباريات الدور الأول من الموسم (15 جولة)، على أن يتم الكشف عن مباريات الدور الثاني في وقت لاحق قبل العطلة الشتوية في يناير 2021.
شاهد جدول مواعيد مباريات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2021/2020
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