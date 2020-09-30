شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضي منصور: لن أتدخل في عمل باتشيكو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، أن الصفقات الجديدة التي سيتم التعاقد معها في الموسم المقبل لتدعيم صفوف الفريق تتم حالياً في سرية تامة

وشدد على أن باتشيكو المدير الفني الجديد سيكون المسؤول الأول والأخير عن الصفقات الجديدة دون أي تدخل من أحد

وقال:«لم ولن أتدخل في عمل باتشيكو سواء حاليا ًأو في فترة ولايته الأولي».