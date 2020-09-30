شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور محذراً اللاعبين: معنديش هزار في أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه المستشار مرتضي منصور رئيس نادي للزمالك رسالة مهمة للاعبي الفريق الكروي الاول خلال اجتماعه معهم على هامش المران الاول الذي قاده البرتغالي باتشيكو وقال منصور للاعبين: «معنديش هزار في بطولة دوري أبطال افريقيا واللقب هذا الموسم حلمي وحلمكم وحلم ملايين المصريين من جمهور الزمالك». وأكد أن باتشيكو، مدرب جيد وليس بجديد على الزمالك واتفقنا معه على ان هدفنا الاول هو اللقب الأفريقي. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 102,955

تعافي 95,586

وفيات 5,901

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