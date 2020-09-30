شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الزمالك يفوض باتشيكو لإعلان الراحلين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك عن تفويض مجلس الإدارة للبرتغالي باتشيكو، لحسم مصير الراحلين عن الفريق وقال منصور: «باتشيكو هو الذي سيحدد قائمة الراحلين عن الفريق خلال الفترة المقبلة وأي لاعب سيطلب عدم استمراره مع الفريق الأبيض من الناحيه الفنية سيتم تسويقه فوراً فلن نتدخل في أي أمور تخص اللاعبين الراحلين». الوضع في مصر

اصابات Advertisements 102,955

تعافي 95,586

وفيات 5,901

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