شكرا لقرائتكم الزمالك يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لمواجهة المصرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لمباراة المصرى المقرر لها غدا الخميس فى الجولة الـ 31 للدورى، حيث سيختار البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى الجديد للزمالك أول قائمة له فى ولايته الثانية، عقب عودته لقيادة الفريق مرة أخرى..

وكان باتشيكو قد حضر مباراة الزمالك السابقة أمام طنطا من المدرجات وبدأ مهمته رسميا مع الفريق أمس الثلاثاء عقب توقيع العقود.

ومن المقرر أن يضم باتشيكو فى قائمة مباراة المصرى كل من محمد أبو جبل ومحمود جنش ومحمد عواد فى حراسة المرمي، ومحمود علاء وحازم امام واحمد عيد ومحمود جنش وعبد الله جمعة وطارق حامد وفرجانى ساسى واحمد سيد زيزو واشرف بن شرقى ومصطفى محمد وإسلام جابر وكاسونجو، بينما يخضع محمد اوناجم لاختبار طبى أخير لتحديد إمكانية مشاركته فى المباراة بعد اصابته فى الركبة.

فى نفس السياق أشاد البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى لفريق الزمالك بأداء الثنائى أحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقى لاعبا الفريق بعد متابعة فيديوهات للفريق قبل وصوله، وأداء اللاعبين فى مباراة طنطا، وكذلك التدريبات التى قادها باتشيكو.

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وأكد مصدر بالجهاز الفنى أن البرتغالى أبدى اعجابه الشديد بعدد من لاعبى الفريق مؤكدا أن الزمالك يضم أفضل لاعبين فى كل مركز، وهو ما يجعله مطمئن لمشواره مع الفريق فى الفترة المقبلة.

فيما أستقر باتشيكو على عودة محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق للمشاركة أساسيا فى مباراة المصرى عقب اراحته من جانب طارق يحيى المدير الفنى السابق للفريق، فى مباراة طنطا، على أن يتم الغاء سياسة الدور فى حراسة المرمي.

وعن الاستعداد لمباراة الرجاء المغربى فى الدور قبل النهائى لدورى أبطال افريقيا، فأن الجهاز المعاون يحرص على متابعة مباريات الرجاء فى الدورى المغربى للوقوف على نقاط القوة والضعف.