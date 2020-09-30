شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يؤجل تمديد تعاقد ثلاثى الفريق لنهاية الموسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجل مسئولو النادى الإسماعيلى، ملف تمديد التعاقد الثلاثى عماد حمدى ونادر رمضان وعمر الوحش لاعبو الفريق الذى تنتهى عقودهم بنهاية الموسم المقبل، ويأتى هذا القرار انتظاراً لحسم مصير الفريق فى بطولة هذا الدوري، بعدما سلسلة النتائج المتراجعة التى قدمها الدراويش فى الأسابيع الأخيرة للمسابقة وقربته من منطقة الهبوط للقسم الثانى .

ومن جانبه أكد المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة الإسماعيلى أن الفوز على طلائع الجيش كان مهمًا وضروريًا وجاء فى وقته، مشيرًا إلى أهمية الفوز الذى سيسهم فى عودة الثقة للاعبين وخروجهم من حالة الإحباط التى سيطرت عليهم مؤخرًا، وأضاف المهندس إبراهيم عثمان: "سأقوم بمضاعفة مكافآت الفوز بداية من لقاء الطلائع من أجل تحفيز اللاعبين على استمرار الانتصارات".

وتابع: "أود أن أشكر جميع نجوم الإسماعيلى والجماهير المساندة لوقوفهم بجانب لاعبى الفريق من أجل تخطى تلك المرحلة سريعًا، واختتم حديثه: "كلى ثقة فى الجهاز الفنى واللاعبين فى تقديم عروض باسم النادى الإسماعيلى وجماهيره العريضة".

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كان "اليوم السابع" قد أشار إلى قرار مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة إبراهيم عثمان، مضاعفة مكافأة الفوز للاعبين فى المباريات الخمسة المقبلة والمقرر خوضها مع فرق طلائع الجيش وسموحة والإنتاج الحربى والمصرى وأسوان بمسابقة الدورى الممتاز، فى محاولة لتحفيز اللاعبين لتعديل مسار الدراويش على الصعيد المحلى.

حقق الإسماعيلى فوزاً قاتلاً على نظيره طلائع الجيش، بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة الثلاثون من الدورى المصري، وسجل أحمد مدبولى هدف الإسماعيلى الوحيد فى الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع فى الشوط الثاني.

ورفع الإسماعيلى رصيده إلى النقطة 34 فى المركز الـ11 من 29 مباراة، بينما توقف رصيد طلائع الجيش عند نفس عدد النقاط فى المركز التاسع، ويتبقى للإسماعيلى مباراة مؤجلة أمام المصرى البورسعيدى من الجولة الـ19 بالدورى المصري.