رياضة | بيراميدز يخطط لخطف نجم سموحة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 30 سبتمبر 2020 07:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر بيراميدز يخطط لخطف نجم سموحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواجد حسام حسام حسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، على رادار نادي بيراميدز، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشار فرج عامر رئيس نادى سموحة، فى تصريحات إذاعية، إلى أن حسام حسن لديه العديد من العروض المحلية والأوروبية، من ضمنها عرض بيراميدز الذى يرغب فى التعاقد مع اللاعب.

وأوضح أن هناك حوالي 5 عروض للاعب في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن النادي في انتظار وفد من إسبانيا غداً، من أجل تقديم عرض للاعب، والعرض الأعلى مادياً له سيتم الموافقة عليه.

جدير بالذكر أن سموحة يتواجد في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 43 نقطة، جمعها من 30 مباراة، فاز في 9 لقاءات، وتعادل في 16 لقاء، وخسر 5 مواجهات.