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السنغالي إدورد يحجز مقعده في التشكيلة الأساسية لفريق «البلوز»

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

حجز السنغالي إدورد، حارس الإنجليزي مقعده خلال الفترة المقبلة بعدما تألق بشكل لافت أمام توتنهام في كأس الرابطة الإنجليزية.

وبالرغم من خسارة البلوز لهذا اللقاء بنتيجية 5/4، إلا أن فرانك لامبارد، المدير الفني لفريق تشيلسي أشاد بحارسه الجديد، وقرر منحه الفرصة كاملة خلال لقاءات المقبلة.

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