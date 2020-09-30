السنغالي إدورد يحجز مقعده في التشكيلة الأساسية لفريق «البلوز»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب حجز السنغالي إدورد، حارس تشيلسي الإنجليزي مقعده خلال الفترة المقبلة بعدما تألق بشكل لافت أمام توتنهام في كأس الرابطة الإنجليزية. وبالرغم من خسارة البلوز لهذا اللقاء بنتيجية 5/4، إلا أن فرانك لامبارد، المدير الفني لفريق تشيلسي أشاد بحارسه الجديد، وقرر منحه الفرصة كاملة خلال لقاءات الدوري الإنجليزي المقبلة. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 102,955

تعافي 95,586

وفيات 5,901

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