شكرا لقرائتكم خبر عن هيرتا برلين يمدد عقد لاعب الوسط التشيكي داريدا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب أعلن نادي هيرتا برلين الألماني، تمديد عقد لاعب خط وسطه التشيكي فلاديمير داريدا. وقال مايكل بريتز المدير الإداري لهيرتا برلين: «فلاديمير مثل عنصرا مهما بالفريق على مدار أعوام، لذلك فنحن سعداء باستمرار العمل سويا». وتابع: «سيواصل التأثير في الفريق من خلال قدراته الفنية وكذلك حماسه الشديد للفوز». الوضع في مصر

اصابات Advertisements 102,955

تعافي 95,586

وفيات 5,901

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