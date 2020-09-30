شكرا لقرائتكم الزمالك يمنح باتشيكو حرية تحديد مصير الأجانب المعارين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقرت ادارة الكرة بنادى الزمالك علي منح البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفني للفريق حرية تحديد مصير الأجانب المعارين خارج الفريق هذا الموسم، وذلك لتحديد العائدين للفريق في الموسم المقبل والراحلين للبدء في تسويقهم، حيث يمتلك الزمالك كل من النيجيري معروف يوسف والايفواري رزاق سيسيه والمغربي حميد احداد وجميعهم معارين خارج الزمالك هذا الموسم ، ومن المنتظر ان يشاهد باتشيكو عدد من المباريات للثلاثي خلال الأيام المقبلة لتحديد مصيرهم سواء بالبقاء او الرحيل.

من ناحية أخرى أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك ، أن أحمد فتوح ظهير ايسر الزمالك والمعار الى سموحة الموسم الحالي، سيعود للفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم الجبهة اليسر للزمالك التي تعانى من وجود نقص عددى بسبب إصابة محمد عبد الشافى، وعدم وجود بديل لعبد الله جمعة الظهير الايسر الوحيد الموجود في قائمة الزمالك في المباريات الأخيرة.

وقال مرتضى منصور أثناء لقاءه مع البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفني الجديد للزمالك ان الجبهة اليسرى في الموسم المقبل ستشهد تواجد 3 لاعبين مميزين وهم محمد عبد الشافي وعبد الله جمعة واحمد فتوح ظهير أيسر المنتخب الأوليمبي الذي سيعود لصفوف الزمالك عقب انتهاء اعارته.

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فيما كشف المستشار مرتضي منصور رئيس نادى الزمالك عن إتمام الزمالك التعاقد مع التونسى حمزة المثلوثى الظهير الأيمن السابق للصفاقسي التونسي، في صفقة انتقال حر وذلك خلال جلسة رئيس الزمالك مع البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفني الجديد للفريق.

وأكد مرتضى منصور ان الجبهة اليمنى للزمالك في الموسم المقبل تضم كل من حازم امام وحمزة المثلوثى وأحمد عيد، وذلك اثناء تعريف باتشيكو بلاعبي الزمالك.

من ناحية أخرى استقر الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة حسام البدرى على ضم محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك لمعسكر المنتخب المقبل، والمقرر له شهر نوفمبر المقبل استعدادا لمباراتى توجو فى تصفيات أمم أفريقيا، وذلك بعد المستوى المميز الذى قدمه محمد أبو جبل مع الزمالك طوال الموسم الحالى.