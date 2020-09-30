جان كلير توديبو يرحل عن برشلونة ويقترب من بوابة «البريميرليج»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف موقع «ديلي ميل» البريطاني، عن اقتراب جان كلير توديبو، من الرحيل عن صفوف فريقه برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وأكد التقرير البريطاني، أن جان كلير توديبو، أصبح على أبواب الانتقال لأبواب الدوري الإنجليزي من خلال فريق إيفرتون. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 102,955

تعافي 95,586

وفيات 5,901

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