الامارات | البايرن يبحث عن «السوبر الألماني» لتضميد جراح «البوندسليغا»

شكرا لقرائتكم خبر عن البايرن يبحث عن «السوبر الألماني» لتضميد جراح «البوندسليغا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يسعى فريق بايرن ميونيخ لمحو آثار الهزيمة المهينة والمفاجئة، قبل أيام، في الدوري الألماني لكرة القدم «البوندسليغا» بالأربعة من هوفنهايم، وذلك حين يخوض غمار كأس السوبر الألماني، اليوم، أمام بوروسيا دورتموند على استاد «أليانز آرينا» بمدينة ميونيخ. وأكدت سلطات مدينة ميونيخ أن المباراة ستقام من دون حضور جماهير، في ظل تزايد عدد الإصابات بفيروس «كورونا» المستجد في المنطقة.

ويتطلع بايرن إلى الفوز في المباراة ليتوج بلقبه الخامس في 2020 بعد ثلاثية الموسم الماضي (دوري وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا)، ولقب السوبر الأوروبي الذي أحرزه الأسبوع الماضي، بالفوز على أشبيلية الإسباني. وتلقى بايرن صدمة كبيرة بالهزيمة الثقيلة 4/1 أمام مضيفه هوفنهايم، الأحد، في الدوري الألماني (بوندسليغا) لتكون أول هزيمة للفريق منذ فترة طويلة.

وكان بايرن حافظ على سجله خالياً من الهزائم في 32 مباراة متتالية بمختلف البطولات قبل هذه المباراة، كما جاءت هذه الهزيمة لبايرن أمام هوفنهايم بعد 23 انتصاراً متتالياً في مختلف البطولات.

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