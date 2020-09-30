الامارات | أبطال «يو إف سي» يصلون إلى أبوظبي للمشاركة في «ليلة القتال»

شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال «يو إف سي» يصلون إلى أبوظبي للمشاركة في «ليلة القتال» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصل أول من أمس إلى أبوظبي الأبطال المشاركون في بطولة «ليلة القتال من يو إف سي»، إلى المنطقة الآمنة في جزيرة ياس. ووصلت المتنافستان في الفعالية الرئيسة الأميركية هولي هولم ومنافستها المكسيكية آيرين ألدانا، حيث توجهتا مباشرةً إلى المنطقة الآمنة، وخضعتا لفحص الكشف عن فيروس «كوفيد-19» فور وصولهما إلى مقر إقامتهما، وستخضعان للحجر الصحي الاحترازي قبل تمكنهما من التحرك في المنطقة الآمنة لاستكمال التحضيرات النهائية قبل نزالهما المرتقب، والذي يشكل المرة الأولى التي يتم فيها تنظيم النزال الرئيس لبطولة «ليلة القتال من يو إف سي» لفئة السيدات في المنطقة.

ووصل النجوم المشاركون في المنافسات الرئيسة: جوليانا بينا التي ستواجه جيرماني دو راندامي، والأميركي دكوان تاونزند الذي سيواجه دوسكو تودوروفيتش ضمن فئة الوزن المتوسط، إلى جانب ذلك وصل المشاركون في المنافسات التمهيدية: الأميركية جين يو فري التي ستواجه التايلاندية لوما لوكبونمي بفئة وزن القشة، والأميركي كورت ماجي الذي سيواجه نظيره كارلوس كونديت، ولويجي فيندراميني الذي سيواجه جيسين آياري، وكيسي كيني الذي سيواجه هيلي ألاتينج، وكايلر فيليبس الذي سيواجه كاميرون إيلس.

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