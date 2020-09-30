شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يعلن جاهزية عماد حمدى لمواجهة سموحة بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد ناصر هريدي، عضو الجهاز الطبي للإسماعيلى، تماثل عماد حمدى لاعب الفريق للشفاء حيث بات جاهزًا للمشاركة بالتدريبات الجماعية اعتبارًا من الغد حيث يستعد الفريق للقاء سموحة يوم الجمعة المقبل لحساب الجولة الــ31 بمسابقة الدورى المحلى، وأكمل: "موقف مشاركة لاعب الوسط فى المباراة المقبلة من عدمها أصبح حسب وجهة نظر الجهاز الفنى بقيادة هيرون ريكاردو"، وفى وقت سابق، رحب أبو طالب العيسوى المدرب العام للنادى الإسماعيلى بعودة محمد عواد حارس مرمى فريق الزمالك لصفوف القلعة الصفراء إذا أراد الحارس رد جميل الدراويش، وقال أبو طالب العيسوى فى مداخلة هاتفية لبرنامج ساعة مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم "لجنة التعاقدات بالإسماعيلى بدأت بالفعل متابعة بعض اللاعبين تمهيداً للتفاوض معهم للانتقال لصفوف النادى فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة خاصة أن المهندس إبراهيم عثمان منح اللجنة كل الصلاحيات للتفاوض والتنفيذ".

وتابع أبو طالب العيسوى: "محمد مجدى ومحمد فوزى يقدمان موسما متميزا لكننا نرغب فى التعاقد مع حارس مرمى مميز لزيادة التنافس بين اللاعبين فى هذا المركز ووضعنا أعيننا على بعض الحراس المميزين سنبدأ فى التفاوض معهم".

وعن عودة محمد عواد للإسماعيلى علق أبو طالب العيسوى "بعد موقفه مع الزمالك وعرضه للبيع لو أراد محمد عواد رد الجميل للإسماعيلى سنرحب بعودته".

وعن دعم قدامى الإسماعيلى للفريق قال العيسوى: "كانت زيارة مهمة تركت أثر كبير فى نفوس اللاعبين، وحققنا على أثرها فوزًا مهما على فريق كبير مثل طلائع الجيش يضم عناصر مميزة للغاية، ونسعى فى المباريات المقبلة لتحسين وضع الدراويش ووضع النادى فى المكانة التى يستحقها بجدول الدوري وأتمنى أن نخوض المباريات المتبقية كلقاءات كؤوس لإنهاء الموسم فى المربع الذهبى".