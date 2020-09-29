شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ينعى أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى محمود الخطيب، رئيس الأهلي وأعضاء مجلس الإدارة، والمدير التنفيذي، وقطاعات النادي الرياضية، ببالغ الحزن والأسى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، الذي وافته المنية اليوم، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد الغالي بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم أشقاءنا في الكويت الصبر والسلوان.

وأعلن مجلس الوزراء الكويتى الشيخ نواف الجابر الصباح أميرا للكويت، والديوان الأميرى الكويتى منذ قليل، نبأ بوفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.. وكان التلفزيون الرسمى الكويتى قد قطع بثه قبل إعلان الخبر وبث آيات من القرآن الكريم ، ونقل تلفزيون الكويت الرسمى بيانًا من الديوان الأميرى جاء فيه ما يلى : بسم الله الرحمن الرحيم « يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي» ببالغ الحزن والأسى، ينعى الديوان الأميرى ببالغ الحزن والأسى إلى الشعب الكويتى والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة، وفاة المغفور له باذن الله تعالى، صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الذى انتقل إلى جوار ربه.