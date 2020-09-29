شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يهزم المقاصة بهدف "قاعود" ومحمد إبراهيم يهدر ركلة جزاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق إنبى على مصر المقاصة بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، وشهدت المباراة قوة وندية بين الفريقين، خاصة أن الفريق البترولى دخل بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على الاتحاد السكندرى بهدفين دون رد فى الجولة الأخيرة للمسابقة وعلى نفس الوتيرة حقق الفريق الفيومى فوزًا غاليًا على المقاولون العرب بهدف دون رد فى نفس الجولة.

وأحرز هدف فوز إنبى على المقاصة محمود قاعود بالدقيقة 58، وحصل الفريق الفيومى على ركلة جزاء فى الدقيقة 84 إلا أن محمد إبراهيم أهدرها ليقتنص الفريق البترولى 3 نقاط غالية.

بهذا الفوز يرتفع رصيد إنبى للنقطة 44 محتلاً المركز الخامس، بعد أن لعب 30 مباراة فاز فى 11 وتعادل فى 11 وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبوه 30 هدفًا وتلقت شباكه 27 هدفاً فيما يحتل مصر المقاصة المركز السابع برصيد 40 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى مثلهم وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 38 هدفاً وتلقت شباكه 35 هدفاً.

وجاء تشكيل المقاصة كالتالي:

حراسة المرمى: محمود حمدي

الدفاع: عصام صبحي ومحمد دبش وأحمد ياسين وأحمد محسن

خط الوسط: خالد أوتشو وصلاح ريكو وميدو جابر ومحمد إبراهيم

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الهجوم: باولن فوافي وصلاح أمين.

ويتواجد على دكة البدلاء كلا من: محمد كوكو ومصطفى شبيطة وحسني فتحي وأحمد صبيحة ومحمد مسعد وعبد الله مجدي وصلاح عاشور ومحمد توني وشميلس بيكلي.

وضم تشكيل إنبى كلاً من:

حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: على فوزى وأسامة جلال ورامى صبرى وكريم فؤاد.

خط الوسط: حميد ماو وتونيا دى ليو ومحمود غالى وزياد كمال.

خط الهجوم: عمر سافيولا و محمد شريف .