صفقات الأهلي | تفاصيل الرسالة السرية من أمير توفيق إلى مدافع إنبي

وجه مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، رسالة إلى مدافع فريق إنبي أسامة جلال، والمطلوب في القلعة الحمراء، من أجل طمأنة اللاعب بعدما ترددت أنباء عن صرف النظر عنه، والاتجاه لضم لاعبين آخرين في خط الدفاع.

وقال مصدر مقرب من جلال في تصريحات اخصة لـ “الخليج 365“، بأن أمير توفيق تواصل مع مدافع إنبي، من أجل إبلاغه بتمسك النادي الأهلي بالتعاقد معه رسميًا، خلال فترة سوق الانتقالات الجارية، خاصة أنه أحد اللاعبين المطلوبين وبقوة لتدعيم خط الدفاع في القلعة الحمراء والذي يعاني بشدة بسبب الإصابات الأخيرة لكلا من سعد الدين سمير ومحمود متولي ثم أخيرا رامي ربيعة.

وأضاف المصدر، بأن أمير وجه رسالة للاعب بأن عليه الالتزام فقط والتركيز في مباريات إنبي، خاصة أن ناديه لا يريد فتح باب المفاوضات في الوقت الحالي، وسيقوم بالتفاوض على بيعه في نهاية الموسم الجاري.

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وأكد أمير توفيق في حديثه مع أسامة جلال، بأنه لا صحة تمامًا لما يتردد عن صرف النظر عن التوقيع معه، وأن إدارة الأهلي تريد ضمه خاصة بعد ظهوره الرائع مع انبي في الدوري المصري الممتاز.

وفي وقت سابق، كشفت مصادر بأن اللاعب وقع على ورقة رغبة، وعقود لمدة 5 سنوات للنادي الأهلي، لكن لن يتم تفعيل الصفقة إلا بعد التفاوض الرسمي مع إنبي والحصول على الاستغناء الموجه للقلعة الحمراء.

ويطالب إنبي بالحصول على مبلغ يصل إلى 20 مليون نظير انتقال أسامة جلال إلى النادي الأهلي في الصيف المقبل.

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