أخبار ريال مدريد | مبابي سيكون التوقيع الوحيد في سوق الانتقالات 2021!

يضع رئيس ريال مدريد “فلورنتينو بيريز” النجم الفرنسي لنادي باريس سان جيرمان “كيليان مبابي” كأبرز أهدافه في سوق الانتقالات الصيفية 2021 بتعزيز من المدير الفني زين الدين زيدان.

ووفقاً لمصادر خاصة من النادي الملكي لموقع “يورو سبورت” الاسباني فإن كيليان مبابي الذي يتوفر على عقد ينتهي في يوليو 2022 والرافض لأي تجديد حتى الآن سيكون التوقيع الوحيد لفريق ريال مدريد في خط الهجوم صيف 2021.

ويضيف التقرير أن المدرب الفرنسي لدى الميرينجي زين الدين زيدان يوافق فلورنتينو بيريز الرأي بهذا الشأن وقبل وصول مبابي سيلعب الصربي لوكا يوفيتش دور المهاجم في النادي.

ويرفض حتى الآن المهاجم الدولي الفرنسي “كيليان مبابي” التجديد مع باريس سان جيرمان رغم المحاولات العديدة من قبل إدارة ناصر الخليفي ما يعني أن قبولهم التفاوض الصيف القادم حل لا مفر منه أمام النادي الفرنسي.

يذكر أن نادي ريال مدريد كان قاب قوسين أو أدنى من التعاقد مع مبابي لما كان لاعباً لنادي موناكو الفرنسي صيف 2017 كما أنه وافق على دفع المبلغ المطلوب لكن الشاب الفرنسي فضل الانتقال لباريس لمواصلة التطور خطوة بخطوة.

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