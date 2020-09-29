رئيس أتليتكو مدريد يحسم مستقبل كوستا ويعطي رأيه في أول ظهور لسواريز

أفصح رئيس مجلس إدارة أتليتكو مدريد “إنريكي سيريزو” عن رأيه في الأخبار التي تتحدث عن إمكانية خروج الدولي الاسباني دييجو كوستا من واندا ميتروبوليتانو هذا الصيف بعد التعاقد مع لويس سواريز.

وعبر سيريزو عن ثقته في استمرار المهاجم ذو الأصول البرازيلية كوستا مع أتلتيكو مدريد خلال الفترة المقبلة كما أكد سعادته بأول ظهور للمهاجم الأوروجوياني لويس سواريز مع النادي.

وقال رئيس أتليتكو مدريد في تصريحات لإذاعة “كادينا كوبيه” مساء الإثنين عن خروج كوستا : “أعتقد أن دييجو كوستا سيستمر في أتليتكو مدريد وإذا كان هناك رهان على ذلك فسأراهن على إستمراره مع النادي”.

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يذكر أن مهاجم رايو فاليكانو وتشيلسي السابق يتوفر على عقد ينتهي في يوليو 2021 مع النادي المدريدي ما يعني إمكانية خروجه مجانا خلال الصيف المقبل إذا لم يجدد عقده مع النادي.

وعن تسجيل لويس سواريز ثنائية مع الفريق في أول مشاركة، قال سيريزو : ‏” يبدو هذا جيدًا جدًا، لقد رأيته بعد المباراة وكان لويس سعيدًا، لقد كان اختيارًا جيدًا للمجيء إلى هنا وقد عملنا بشكل جيد لإحضاره”.

ولم تفت الفرصة انريكي سيريزو دون الحديث عن تقنية الفيديو المساعد وأعطى رأيه حول التقنية بالقول : ‏” أنا لا أحب تقنية الـVAR، الظروف تقول لي أنه يجب علي قبولها، لا أحب أن تتوقف المباراة ونحن ننتظر 5 دقائق”.

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