سوق الانتقالات | لاس بالماس يخطف حارس برشلونة الشاب

وقع حارس مرمى برشلونة (ب) “سيرجي بويج” المنتهي عقده في 30 يونيو الماضي لنادي لاس بالماس في صفقة إنتقال حر بعد إجرائه إختبار أداء مع مدرب حراس المرمى في نادي جزر الكناري.

وأعلن لاس بالماس على الصفقة في بيان جاء فيه : “وصل سيرجي بويج هيريرا إلى الفريق الأصفر لتعزيز حراسة المرمى”.

وأضاف البيان : “إن حارس المرمى سيرجي بويج هو حارس مرمى متكامل، لديه قدرة رد فعل كبيرة بالإضافة إلى كونه تقنيًا مميز كما أنه يبرز في التعامل الجيد مع الكرة”.

وكان سيرجي بويج لاعب برشلونة (ب) قد رفض تمديد عقده لشهر إضافي فقط في 30 يونيو الماضي حيث طالب النادي السماح له بالمشاركة في التصفيات المؤهلة للدرجة الثانية مع برشلونة (ب) قبل اتخاذ قرار التجديد لكن هذا لم يحدث لينتهي مشواره مع البلوجرانا.

وقال بويج عن الحادثة في حوار سابق مع الماركا : “لقد تلقيت اقتراح تجديد شمل شهر التصفيات فقط، لكنني طلبت الانتظار حتى ما بعد الجولة الفاصلة للتفاوض لأنني أردت تمامًا المشاركة”.

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وأضاف : ” كان كل طاقم التدريب يعلم ذلك، ولكن في النهاية أخبرني النادي أنه إذا لم أوقع التمديد طويل الأمد فلن أتمكن من اللعب في الملحق”.

من هو سيرجي بويج؟

سيرجي من مواليد 19 نوفمبر 1998 في منطقة “بريميا دو مار ” ضواحي برشلونة، ولعب للفئات العمرية للنادي الكتالوني قبل أن تتم إعارته في موسم 2017/2018 لنادي “هوسبيلات”.

وخرج سيرجي في موسم 2018/2019 بنظام الاعارة مرة أخرى في نادي “كونكويسي” ليعود إلى برشلونة (ب) في الموسم الماضي حيث أنهى عقده الصيف الماضي بعد سبع سنوات كلاعب في برشلونة.

لعب سيرجي بويج في الموسم الماضي 17 مباراة مع برشلونة (ب)، 11 في الدوري و 6 في مباريات دوري أبطال أوروبا للشباب وتلقت شباكه 18 هدف فيما حافظ على شباكه نظيفة في خمس مناسبات.

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