رياضة | تشاتشيتش يُعلن تشكيل بيراميدز لمواجهة الاتحاد السكندري

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 07:19 مساءً - انت الان تقراء خبر تشاتشيتش يُعلن تشكيل بيراميدز لمواجهة الاتحاد السكندري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيله لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري الممتاز.

ويحل الاتحاد السكندري، ضيفا على بيراميدز في الثامنة من مساء اليوم، على استاد الدفاع الجوي في الجولة ٣٠ من الدوري المصري الممتاز.

وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان

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خط الدفاع: علي جبر - محمد حمدي - أحمد توفيق - ولفريد كانون

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إبراهيم حسن - محمود حمادة - عبد الله السعيد

خط الهجوم: جون أنطوي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد الشناوي - طارق طه - نبيل دونجا - محمد عطوة - إبراهيم عادل - دودو الجباس - محمد فتحي - محمد فاروق - عمر العيوني