رياضة | عاجل - فايلر يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة الترسانة في كأس مصر

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 07:19 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل - فايلر يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة الترسانة في كأس مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة الترسانة المقرر لها مساء غد، في إطار منافسات دور الـ16 لبطولة كأس مصر.
وضمت قائمة الأهلي كلا من:
ياسر إبراهيم ومحمود عبد المنعم كهربا وحمدي فتحي ومروان محسن وحسين الشحات وأليو ديانج وأليو بادجي ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد وأحمد فتحي وجونيور أجايي وجيرالدو ومحمد هاني ومحمد شكري وعربي بدر ومحمد فخري ومصطفى شوبير وحمزة علاء.
فيما استبعد فايلر كلًا من: محمد الشناوي للراحة وعلي لطفي لعدم الجاهزية، وصالح جمعة لوجهة نظر فنية، وعمرو السولية وأيمن أشرف للإيقاف، ومحمود متولي ورامي ربيعة، وأحمد الشيخ للإصابة.