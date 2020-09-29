رياضة | عاجل - فايلر يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة الترسانة في كأس مصر

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 07:19 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل - فايلر يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة الترسانة في كأس مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة الترسانة ‏المقرر لها مساء غد، في إطار منافسات دور الـ16 لبطولة كأس مصر.‏

وضمت قائمة الأهلي كلا من: ‏

ياسر إبراهيم ومحمود عبد المنعم كهربا وحمدي فتحي ومروان محسن وحسين الشحات وأليو ‏ديانج وأليو بادجي ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد وأحمد فتحي وجونيور أجايي وجيرالدو ومحمد ‏هاني ومحمد شكري وعربي بدر ومحمد فخري ومصطفى شوبير وحمزة علاء.‏

فيما استبعد فايلر كلًا من: محمد الشناوي للراحة وعلي لطفي لعدم الجاهزية، وصالح جمعة لوجهة نظر فنية، وعمرو السولية وأيمن أشرف للإيقاف، ومحمود متولي ورامي ربيعة، وأحمد الشيخ للإصابة.