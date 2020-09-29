شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطالب وزير الرياضة بالتدخل في أزمة مباراة سموحة بالكأس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، بالتدخل في أزمة مباراة الزمالك وسموحة ببطولة كأس مصر، والمقررة، الإثنين المقبل، بعد رفض اللجنة الخماسية تأجيل المباراة.
وأبدى مرتضى منصور انزعاجه من إصرار اللجنة الخماسية، برئاسة عمرو الجناينى، على إقامة المباراة في ذلك التوقيت، مما يتسبب في تعرض الفريق لضغط كبير في ذلك الوقت الحرج الذي يستعد فيه الفريق لخوض مواجهتي نصف النهائي أمام الرجاء البيضاوى المغربى.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
102,955
-
تعافي
95,586
-
وفيات
5,901
كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يطالب وزير الرياضة بالتدخل في أزمة مباراة سموحة بالكأس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.