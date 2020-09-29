شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطالب وزير الرياضة بالتدخل في أزمة مباراة سموحة بالكأس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، بالتدخل في أزمة مباراة الزمالك وسموحة ببطولة كأس مصر، والمقررة، الإثنين المقبل، بعد رفض اللجنة الخماسية تأجيل المباراة.

وأبدى مرتضى منصور انزعاجه من إصرار اللجنة الخماسية، برئاسة عمرو الجناينى، على إقامة المباراة في ذلك التوقيت، مما يتسبب في تعرض الفريق لضغط كبير في ذلك الوقت الحرج الذي يستعد فيه الفريق لخوض مواجهتي نصف النهائي أمام الرجاء البيضاوى المغربى.