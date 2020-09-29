شكرا لقرائتكم العيسوي: الإسماعيلى لم يطلب تأجيل مباراة المصرى ولجنة الكرة أقل من أبو جريشة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أبو طالب العيسوي المدرب العام للنادي الإسماعيلي، أن الفوز على طلائع الجيش كان هاما للغاية، مؤكدًا أن الموسم القادم سيكون مختلف وتم تشكيل لجنة كرة لضم لاعبين مميزين من داخل مصر وخارجها، وقال العيسوي في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "الإسماعيلي في الفترة الحالية يحتاج تكاتف أبناء النادي، ويجب رد الجميل له".

وأضاف: "مواجهة طلائع الجيش كانت صعبة جدًا، وهو من أفضل الفرق في الدوري المصري ويضم لاعبين مميزين، ولديهم إمكانيات كبيرة، ولكن كان الفوز بالنسبة للإسماعيلي كان هام للغاية".

وواصل: "مبادرة نجوم الإسماعيلي بدعم اللاعبين، جاءت إيجابية للغاية، هذه الزيارة أثلجت صدور الجهاز الفني واللاعبين، وسعداء برؤية أيمن حفني وأنوس وعماد سليمان، وأشكر مصطفى يونس كابتن الأهلي السابق، على تواجده ودعمه لنا".

وأكمل: "وكذلك حرص علي أبوجريشة ومحمد صلاح أبوجريشة، وتلقيت اتصالات من سيد عبدالرزاق "بازوكا" لدعم الفريق والجهاز الفني".

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وتابع أبوطالب: "الإسماعيلي أيضا يضم لاعبين جيدين، لكنه يحتاجوا إلى الخبرات، كلهم عناصر شابة لها مستقبل كبير، ونسعى للتركيز للفوز على سموحة، نتمنى تحقيق النقاط الثلاث".

وأردف: "لجنة الكرة بالإسماعيلي تسعى لإضافة عناصر جديدة للفريق في الفترة المقبلة، نريد استقطاب لاعبين بمواصفات خاصة، سنعمل على انتقاء أفضل العناصر".

وأكمل: " هناك لجنة كرة تتكون من خالد القماش وأحمد العجوز ومحمد محسن أبوجريشة وأنا معهم، سنحاول ضم أبرز اللاعبين سواء من داخل مصر أو لاعبين أجانب".

وحول عدم تواجد على أبوجريشة، قال العيسوى: "لجنة الكرة صغيرة جدًا عليه، كان يعمل مدير رياضي في وادي دجلة ومشرف عام على الفرق الكروية هناك، ولكن هناك تواصل معه في كل الأمور".

وأكمل:" نفكر في مباراة سموحة حاليا، ولا أعرف مصير لقاء المصري البورسعيدي حتى الآن، ولم نطلب التأجيل".