شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحى يشيد بانجازات اتحاد ستريت وورك أوت ومبادرة«خليك رياضي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة نستخدم كل الوسائل الممكنة ونتبني المبادرات الهادفة إلى نشر الرياضة ، والوزارة تقوم بإشهار الاتحادات النوعية لتحقيق أهدافها واشاد وزير الرياضة بالاتحاد المصري لستريت وورك أوت ومساهمته فى نشر الرياضة بين المواطنين في إطار تطوير التنمية الرياضية ، والعمل على إقامة صالات جيم في المنتزهات والحدائق العامة مزودة بأجهزة رياضية من صناعة مصرية خالصة، وتقوم شركة "المدن" التي أنشئتها الوزارة بصيانة الأجهزة المزودة بتلك الصالات للحفاظ عليها، وضمان استمراريتها.

جاء ذلك خلال تفقد وزير الشباب والرياضة صباح اليوم الثلاثاء أول "جيم رياضي مفتوح "فى حديقة الطفل بمدينة نصر ضمن مبادرة مبادرة "خليك رياضي - Be Fit"التى ينظمها الاتحاد المصري لـ "ستريت وورك أوت – رياضة الشارع" بحضور رئيس الاتحاد اسلام قرطام، ولفيف من السادة الإعلاميين.